Снег выпал в пустыне Сахара
В пустыне Сахара на территории Алжира, в городе Айн-Сефра второй год подряд выпал снег.
Об этом сообщает
Журналисты опубликовали кадры, которые попали в объектив фотографа Карима Боучатата.
По данным местного издания, снег покрыл часть пустыни в алжирском штате Аль-Нумам.
Отмечается, что снег растаял в этот же день, 7 января, около 17:00, когда температура воздуха нормализовалась. В течении дня температура воздуха варьировалась от 6 до 12 градусов Цельсия.
Такое же явление, год назад, в пустыне Сахара запечатлел этот же фотограф. Тогда впервые за почти 40 лет выпал снег.
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