Снег выпал в пустыне Сахара

Снег выпал в пустыне Сахара (ФОТО)

В пустыне Сахара на территории Алжира, в городе Айн-Сефра второй год подряд выпал снег.

Об этом сообщает TSA Algerie.

Журналисты опубликовали кадры, которые попали в объектив фотографа Карима Боучатата. 

По данным местного издания, снег покрыл часть пустыни в алжирском штате Аль-Нумам. 

Отмечается, что снег растаял в этот же день, 7 января, около 17:00, когда температура воздуха нормализовалась. В течении дня температура воздуха варьировалась от 6 до 12 градусов Цельсия. 

Такое же явление, год назад, в пустыне Сахара запечатлел этот же фотограф. Тогда впервые за почти 40 лет выпал снег. 




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