Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip сможет работать в сетях 4G

Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip сможет работать в сетях 4G

Интернет-источники сообщают о том, что к выпуску готовится мобильный телефон Nokia 2760 Flip с операционной системой KaiOS. Ключевые технические характеристики устройства уже появились в базе Tracfone.

Источник изображений: Tracfone

Аппарат выполнен в виде классической раскладушки. Он оснащён дисплеем с разрешением 240 ? 320 пикселей и традиционной буквенно-цифровой клавиатурой. О параметрах внешнего экрана ничего не сообщается.

Новинка несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, приёмник системы спутниковой навигации GPS. Предусмотрен слот для флеш-карты формата microSD.

Аппарат может функционировать в сотовых сетях четвёртого поколения 4G/LTE. Габариты составляют 110 ? 58 ? 19 мм, вес — приблизительно 136 г.

Телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip сможет работать в сетях 4G

Установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 1450 мА·ч. Сообщается, что на одной подзарядке телефон способен работать до 6,8 часа в режиме разговора и до 13,7 суток в режиме ожидания вызова.

Информации об ориентировочной цене модели Nokia 2760 Flip на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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