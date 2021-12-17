Китай разрешил Tencent вновь публиковать обновления приложений

Китай разрешил Tencent вновь публиковать обновления приложений

Китайские регулирующие органы дали добро Tencent Holdings на публикацию обновлений для девяти мобильных приложений, включая QQ Music и WeCom, сообщили местные СМИ в пятницу.

Согласно ресурсу The Paper, обновления приложений Tencent появились в магазине приложений App Store компании Apple. В прошлом месяце Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) потребовало от Tencent отправлять на проверку все новые приложения или обновления после того, как ряд приложений холдинга были признаны нарушающими права и интересы пользователей.

Tencent подтвердила Reuters, что девять программных продуктов прошли проверку в регулирующих органах, давших разрешение на возобновление регулярных публикаций обновлений в магазинах приложений.

В этом году власти Китая предприняли жёсткие меры в отношении технологических компаний страны, обвинив их в монополистическом поведении и нарушении прав пользователей. Это коснулось и разработчиков приложений, которые теперь должны предоставлять обновления софта и новые продукты на проверку перед размещением в магазинах ПО. Продолжительность проверки составляет до 7 дней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернетКиевстар и другие операторы ограничат клиентам безлимитный мобильный интернет
Мобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связьМобильный оператор Vodafone предупредил своих клиентов о повышении тарифов на связь
Киевстар, Vodafone и lifeсell не будут предоставлять клиентам безлимитный мобильный интернетКиевстар, Vodafone и lifeсell не будут предоставлять клиентам безлимитный мобильный интернет
Мобильное направление Samsung теперь будет называться MX BusinessМобильное направление Samsung теперь будет называться MX Business
"Дия" начала тестировать выдачу 1000 грн для полностью вакцинированных украинцев"Дия" начала тестировать выдачу 1000 грн для полностью вакцинированных украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
"Дия" дала массовый сбой: после обновления в приложении исчезли COVID-сертификаты и паспорта"Дия" дала массовый сбой: после обновления в приложении исчезли COVID-сертификаты и паспорта
Viber и YouTube перестали быть популярными среди украинцев: рейтинг ТОП-20 мобильных приложенийViber и YouTube перестали быть популярными среди украинцев: рейтинг ТОП-20 мобильных приложений
На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12На смартфонах Google Pixel обнаружились проблемы после обновления до Android 12
Google снизила комиссию для приложений с подписками из Play Маркет до 15 %, а для потоковых музыкальных сервисов — до 10 %Google снизила комиссию для приложений с подписками из Play Маркет до 15 %, а для потоковых музыкальных сервисов — до 10 %
Epic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложенийEpic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложений
Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данныхКитай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных
Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла HuaweiСпрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei
Xiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властейXiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властей
Продажи китайских смартфонов резко обвалились во втором квартале, но должны восстановиться в третьемПродажи китайских смартфонов резко обвалились во втором квартале, но должны восстановиться в третьем
Смартфоны Xiaomi, которые скоро получат новые обновленияСмартфоны Xiaomi, которые скоро получат новые обновления
Последние новости
Подгружаем последние новости