Китай разрешил Tencent вновь публиковать обновления приложений

Китайские регулирующие органы дали добро Tencent Holdings на публикацию обновлений для девяти мобильных приложений, включая QQ Music и WeCom, сообщили местные СМИ в пятницу.

Согласно ресурсу The Paper, обновления приложений Tencent появились в магазине приложений App Store компании Apple . В прошлом месяце Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) потребовало от Tencent отправлять на проверку все новые приложения или обновления после того, как ряд приложений холдинга были признаны нарушающими права и интересы пользователей.

Tencent подтвердила Reuters, что девять программных продуктов прошли проверку в регулирующих органах, давших разрешение на возобновление регулярных публикаций обновлений в магазинах приложений.

В этом году власти Китая предприняли жёсткие меры в отношении технологических компаний страны, обвинив их в монополистическом поведении и нарушении прав пользователей. Это коснулось и разработчиков приложений, которые теперь должны предоставлять обновления софта и новые продукты на проверку перед размещением в магазинах ПО . Продолжительность проверки составляет до 7 дней.



