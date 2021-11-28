Мобильные телефоны без регистрации отключат: названа дата, с которой это случится

Идентификаторы мобильных телефонов (IMEI) вскоре должны быть занесены в единую базу данных. Телефоны, которые в этой базе не будут зарегистрированы владельцами, подлежат отключению. Некоторые телефоны уже не спасти: их отключат в любом случае.

Украинцам отключат незарегистрированные мобильные телефоны: названа дата

Эти нововведения вступят в силу в тому случае, если парламент утвердит законопроект № 6183, который их предусматривает.

В Украине создают единую базу данных, которая будет объединять уникальные идентификаторы всех мобильных телефонов (IMEI). В нее будут заносить как новые телефоны, так и те, которые уже есть на руках у граждан.

Идентификаторы телефонов – это как отпечатки пальцев у человека: у всех они разные.

Украинцам отключат незарегистрированные мобильные телефоны: названа дата

Собранную базу данных разделят на три списка: "белый", "серый" и "черный"

В "белый" список войдут все мобильные телефоны, планшеты и все, что можно подключить к сотовой связи, которые работали в сетях мобильной связи до 1 июля 2022 года.

В итоге в "белый" список должны попасть все средства мобильной связи, которые будут разрешены к использованию в Украине.

Телефоны из "черного" списка уйдут в небытие. В него занесут все телефоны, которые числятся как похищенные, поддельные, а также те, что были ввезены в Украину нелегально.

"Серый" список будет для временно разрешенных телефонов. В него войдут все телефоны с IMEI, которые будут определены системой как ненастоящие или клонированные и которые работали в украинских мобильных сетях до 1 июля 2022 года. Их разрешено будет использовать до 31 декабря 2025 года. Затем их тоже отключат от мобильной связи.

При этом мобильные девайсы, которые граждане ввезут из-за рубежа, будут автоматически включены в этот "серый" список. Однако у владельцев будет 120 дней, чтобы зарегистрировать эти устройства в "белом" списке.

Напомним, названы мобильные приложения, которыми наиболее часто пользовались украинцы в 2021 году.


Марченко Любов, Тудей

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