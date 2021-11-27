Приложение "Дія" позволит скачать COVID-сертификат в формате PDF

В мобильном приложении "Дія" появилась возможность скачать сертификат о вакцинации против коронавируса в PDF-формате. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приложении “Дія“ появился новый формат COVID-сертификатов

Глава Министерства цифровой трансформации Украины уточнил, что раньше скачать COVID-сертификат граждане, которые поставили прививку от коронавируса, могли только на портале "Дія". Теперь загрузить сертификат в формате PDF можно также и в мобильном приложении "Дія".

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - объяснил глава Минцифры.

В приложении “Дія“ появился новый формат COVID-сертификатов

Ранее Михаил Федоров утверждал, что если бы в Украине не появилось приложение "Дія", то каждый второй COVID-сертификат в стране был бы поддельным, что несло бы опасность здоровью нации.

Стоит отметить, что получение сертификатов о вакцинации от коронавируса стало намного проще. Украинцам больше не нужно иметь цифровую подпись для того, чтобы сгенерировать COVID-сертификат. Достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.

Напомним, украинцев без QR-кода в приложении “Дія“ будут штрафовать на десятки тысяч гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

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