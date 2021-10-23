Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит дисплей 14,6" с вырезом

Накануне в Интернете появились качественные рендеры планшета Samsung Galaxy Tab S8. А теперь ресурс 91mobiles совместно с известным источником утечек @OnLeaks представил изображения старшей модели семейства — устройства Galaxy Tab S8 Ultra.

Здесь и ниже изображения 91mobiles / @OnLeaks

Сообщается, что компьютер получит большой дисплей с диагональю 14,6 дюйма. Как можно видеть на рендерах, у этого экрана имеется вырез для фронтальной камеры и датчиков. Дисплей окружён узкими рамками со всех четырёх сторон.

В тыльной части расположена двойная камера со светодиодной вспышкой. Кроме того, сзади находится специальная магнитная полоса для удержания пера S Pen, которое войдёт в комплект поставки.

Гаджет будет оснащён аудиосистемой с четырьмя динамиками и портом USB Type-C, тогда как стандартное 3,5-мм гнездо для наушников не предусмотрено. Указаны габариты устройства — 325,8 x 207,9 x 5,4 мм.

Если верить имеющейся информации, в оснащение Galaxy Tab S8 Ultra войдёт аккумуляторная батарея ёмкостью 11 550 мА·ч. Может быть применён процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus, который объединяет восемь ядер с максимальной тактовой частотой 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

В новое семейство планшетов также войдут упомянутая модель Galaxy Tab S8 с 11-дюймовым дисплеем и модификация Galaxy Tab S8+, оборудованная экраном размером 12,4 дюйма.



