Американская комиссия по связи примет меры против «угона» сотовых номеров мошенниками

Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что рассматривает вопрос об ужесточении правил в отношении операторов мобильной связи, чтобы снизить вероятность мошенничеств. Речь идёт о подмене SIM-карт и переносе номеров — эти схемы используются для получения доступа к различным учётным записям, которые привязаны к телефонным номерам.

Американская комиссия по связи примет меры против «угона» сотовых номеров мошенниками

Источник: freepik.com

В заявлении ведомства говорится о многочисленных жалобах «от потребителей, которым причинен серьёзный ущерб, неудобства и финансовые издержки» из-за подмены SIM-карт и мошеннической схемы с переносом номеров. Кроме того, заявила FCC, в результате недавних утечек данных мобильных операторов была раскрыта информация о клиентах, которая могла облегчить злоумышленникам успешную реализацию подобных схем.

Схема с подменой SIM-карты предусматривает захват номера мобильного телефона жертвы. Это необходимо для получения кодов двухфакторной аутентификации и открытия доступа к различным учётным записям, к которым привязан данный номер. Как правило, злоумышленник обращается к оператору своей жертвы с просьбой перенести номер на другое устройство, к которому у мошенника есть доступ, а у жертвы его нет.

Схема с переносом номера реализуется, когда мошенник, выдавая себя за жертву, заключает договор с другим оператором сотовой связи и просит перенести обслуживание номера на данный контракт.

Американская комиссия по связи примет меры против «угона» сотовых номеров мошенниками

Источник: freepik.com

В большинстве случаев, если злоумышленник имеет доступ к личным данным жертвы, он может осуществить любую из этих схем (или обе) ещё до того, как жертва вообще поймёт, что произошло. Поэтому большинство экспертов по безопасности рекомендует использовать для двухфакторной аутентификации сторонние приложения — они являются более надёжным методом защиты, чем SMS-сообщения с одноразовыми кодами доступа.

Комиссия выпустила официальное уведомление о готовящихся изменениях в правила обслуживания абонентов, требуя от операторов использовать более безопасные методы идентификации личности клиента, прежде чем переносить обслуживание по договору на другое устройство или к другому оператору. Кроме того, ведомство предлагает обязать операторов немедленно уведомлять клиента о смене SIM-карты или о переносе номера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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