Oppo представила смарт-часы Watch Free с автономностью до двух недель

Китайская компания Oppo анонсировала умные наручные часы Watch Free: новинка будет предлагаться в чёрном и золотистом вариантах цветового исполнения, а продажи начнутся 30 сентября.

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Гаджет оснащён 1,75-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 280 х 456 точек и пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм). Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Устройство способно отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень содержания кислорода в крови. Ведётся также подсчёт стандартных показателей вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий. В оснащение входит сенсор освещённости.

Часы предлагают более 100 режимов тренировок, включая шесть автоматических спортивных режимов для бега, ходьбы, езды на велосипеде, плавания и пр.

Новинка заключена в герметичный корпус (5ATM). За беспроводной обмен данными со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 230 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 14 суток. Функция быстрой зарядки позволяет за пять минут накопить такое количество энергии, которого хватит на один день работы.

Приобрести смарт-часы Oppo Watch Free можно будет по ориентировочной цене 85 долларов США .



