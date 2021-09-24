COVID-сертификат из "Дии" уже можно распечатать, - Федоров

С сегодняшнего дня в iOS стал доступен "желтый" COVID-сертификат для людей с одной дозой вакцины.

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как можно получить и распечатать украинские COVID-сертификаты на портале "Дия".

"Все очень просто и в несколько кликов", - написал Федоров в Telegram.

Министр пояснил, что после генерации сертификат о вакцинации от коронавируса сохраняется в файле PDF. Документ можно распечатать или загрузить себе на устройство.

По словам министра, для генерации сертификата на портале понадобится только электронная подпись.

Кроме того, Федоров сообщил, что "зеленым" сертификатом в приложении "Дия" пользуются более миллиона украинцев. Сегодня, 24 сентября, в iOS стал доступен "желтый" внутренний COVID-сертификат для людей с одной дозой вакцины.

Министр отметил, что "желтый" сертификат действителен 120 дней. В "желтой" зоне будут действовать оба вида сертификатов, а в "красной" - только "зеленый".

Первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дии" в начале июля. 2 июля Кабмин опубликовал постановление о внедрении сертификата. Цифровые сертификаты в "Дии" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Сначала сообщалось, что цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации. Однако, министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что в ЕС и ВОЗ изучают, можно ли продлить действие сертификата до 12 месяцев.

15 сентября Кабинет министров продлил действие "зеленых" (полных) COVID сертификатов с 180 до 365 дней.