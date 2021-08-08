Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларов

Китайский производитель Mony уже осенью 2021 выпустит самый маленький в мире смартфон под названием Mony Mint. Устройство будет работать на операционной системе Android 9.

Смартфон Mony Mint будет поддерживать 4G и две SIM-карты. Он будет оснащен 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также иметь слот для SD-карты. Кроме размера экрана, который будет всего лишь 3-дюймовым, смартфон не будет отличаться по характеристикам от любых других современных устройств на рынке. По габаритам он будет размером с кредитную карту.

Mony Mint работает от аккумулятора ёмкостью 1250 мА•ч, который может обеспечивает до трёх дней автономной работы без подзарядки. Память смартфона - 64 Гб (с возможностью расширения хранилища до 164 Гб за счет микро-SD). Также смартфон будет оснащен клавишами регулировки громкости и кнопкой питания.

Mony Mint должен появиться в продаже на китайском рынке уже в ноябре. Его стоимость будет приблизительно $100-150. Устройство можно будет приобрести и на краудфандинговой площадке Indiegogo за $99.