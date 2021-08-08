Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларов

Китайский производитель Mony уже осенью 2021 выпустит самый маленький в мире смартфон под названием Mony Mint. Устройство будет работать на операционной системе Android 9.

Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить всего 100 долларов

Смартфон Mony Mint будет поддерживать 4G и две SIM-карты. Он будет оснащен 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, а также иметь слот для SD-карты. Кроме размера экрана, который будет всего лишь 3-дюймовым, смартфон не будет отличаться по характеристикам от любых других современных устройств на рынке. По габаритам он будет размером с кредитную карту.

Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить всего 100 долларов

Mony Mint работает от аккумулятора ёмкостью 1250 мА•ч, который может обеспечивает до трёх дней автономной работы без подзарядки. Память смартфона - 64 Гб (с возможностью расширения хранилища до 164 Гб за счет микро-SD). Также смартфон будет оснащен клавишами регулировки громкости и кнопкой питания.

Mony Mint должен появиться в продаже на китайском рынке уже в ноябре. Его стоимость будет приблизительно $100-150. Устройство можно будет приобрести и на краудфандинговой площадке Indiegogo за $99.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Xiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфонаXiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфона
Xiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуковXiaomi представила новый Power Bank для смартфонов и ноутбуков
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Honor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памятиHonor Magic 3 Pro отметился в бенчмарке с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти
Google закрывает свои сервисы для владельцев старых версий AndroidGoogle закрывает свои сервисы для владельцев старых версий Android
Блок рекламы


Похожие новости
По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаровПо стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров
Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafeRealme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafe
Представлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную памятьПредставлен первый в мире смартфон, в котором можно самостоятельно увеличить оперативную память
Xiaomi обошла Apple по производству смартфонов в миреXiaomi обошла Apple по производству смартфонов в мире
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Пользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google PlayПользователи Android-смартфонов получат новую функцию в Google Play
Xiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi K50 с новым процессоромXiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi K50 с новым процессором
Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует XiaomiНазваны самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi
Новое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфоновНовое мобильное приложение от Google следит за пользователями Android-смартфонов
Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14Apple не будет заставлять пользователей обновляться до iOS 15, сохранив поддержку iOS 14
Последние новости
Подгружаем последние новости