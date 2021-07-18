Подтверждено наличие активного шумоподавления в наушниках Samsung Galaxy Buds 2

В следующем месяце компания Samsung, как ожидается, анонсирует полностью беспроводные наушники погружного типа Galaxy Buds 2. Интернет-источники обнародовали новую порцию информации об этом гаджете.

Здесь и ниже изображения XDA Developers

Источником сведений стала бета-версия сопутствующего мобильного приложения Galaxy Buds 2, код которой удалось изучить разработчику Тиму Шнеебергеру (Tim Schneeberger).

Судя по имеющимся данным, новинка выйдет в пяти вариантах цветового исполнения: белом, чёрном, фиолетовом, серо-зелёном и жёлтом. Изображения наушников обнаружились в недрах приложения (см. выше).

Подтверждено наличие системы активного шумоподавления. Более того, утверждается, что активировать её пользователи смогут только для одного наушника.

Модель Galaxy Buds 2 получит новую систему сенсорного управления. Будут доступны несколько режимов работы эквалайзера, в том числе режим с усилением низких частот.

В оснащение каждого из модулей-вкладышей войдёт аккумулятор ёмкостью 61 мА·ч. Ёмкость батареи футляра составит 472 мА·ч.

Ожидается, что цена Galaxy Buds 2 окажется на уровне 180–200 евро.



