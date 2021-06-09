Украинский стартап memoryOS собрал $300 тысяч на Kickstarter

Приложение для улучшения памяти memoryOS с основателями из Украины собрало более $300 тысяч на краудфандинговой платформе Kickstarter, перевыполнив изначальную цель в 30 раз. Об этом сообщает ain.ua.

Фото: rbc.ua

Что известно о memoryOS

memoryOS — это приложение, которое в игровой форме тренирует память пользователя. Применяя интерактивные уроки приложение тренирует память и реакцию пользователя в непринужденной атмосфере.

Разработчики уверяют, что даже после короткой демосессии пользователи улучшили свои результаты на 60%.

«Мы объединили новейшие виртуальные технологии с захватывающими 3D-играми и создали самый приятный и эффективный инструмент для улучшения вашей памяти, остроты ума, работоспособности вашего мозга», — говорится в описании на Kickstarter.

CEO и сооснователь memoryOS — украинец Алекс Руж. Разработка включала сотрудничество с двукратным чемпионом мира по запоминанию Йонасом фон Эссеном, который значится как соучредитель стартапа.