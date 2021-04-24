Xiaomi рассказала о количестве полученных патентов и зарегистрированных товарных знаков

Сегодня компания Xiaomi рассказала о своих достижениях в области интеллектуальной собственности. На онлайн-мероприятии экспертам отрасли был представлен отчёт, в котором обнародованы внушительные результаты по патентной деятельности и зарегистрированным торговым маркам.

По информации Xiaomi, на конец 2020 года у компании было на руках 19 тыс. патентов, половина из которых получена на территории Китая. Кроме того, компания подала более 27 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, которые охватывают более 160 стран. Что касается китайского рынка, то по словам представителя техногиганта, Xiaomi является лидером в более чем 100 технологических стандартах в Поднебесной.

Также Xiaomi заявляет, что будет продолжать ориентироваться на исследование новых технологий, чтобы улучшать пользовательский опыт при помощи инноваций. Так что в последующие годы успехов в технологической сфере у китайского техногиганта должно стать ещё больше.



