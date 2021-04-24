Samsung нашла применение старым смартфонам

Компания Samsung нашла применение старым смартфонам, которые хозяева намеревались отправить на свалку. Старые девайсы могут еще неплохо послужить своим же владельцам, но уже немного в другом качестве.

В Samsung нашли применение старым смартфонам: будут служить домашними датчиками

Программа Galaxy Upcycling at Home , предложенная южнокорейским гигантом электроники, предлагает использовать старые смартфоны в качестве разнообразных полезных домашних датчиков.

Для этого не потребуется больших затрат. Нужно лишь несколько обновить программное обеспечение старых смартфонов Samsung Galaxy, "заточив" его под выполнение определенных функций. В частности, в Samsung считают, что старые смартфоны могут с успехом исполнять роль датчика непривычного шума или датчика освещенности.

После установки нового софта смартфоны Samsung Galaxy смогут лучше распознавать шумовые эффекты типа плача ребенка, стука в дверь, лая собаки или мяуканья кошки. Если этот непривычный шум будет распознан устройством, то владельцу помещения на его новый смартфон поступит сообщение об этом, а также звуковая запись самого шума.

В Samsung нашли применение старым смартфонам: будут служить домашними датчиками

Кроме того, старые смартфоны смогут реагировать на недостаточную или, наоборот, избыточную освещенность помещения, самостоятельно включая свет или выключая телевизор.

В ближайшем будущем инициаторы программы Galaxy Upcycling at Home планируют разработать программное обеспечения для большого спектра функций, что позволит старым смартфонам Samsung Galaxy управлять всей домашней электроникой.

Инициаторы программы намерены провести ее масштабное тестирование одновременно в США, Великобритании и Южной Корее. Принять участие в эксперименте смогут владельцы любых старых смартфонов, принадлежащих к линейкам S, Note и Z.

При этом для таких девайсов есть два необходимых условия: они должны быть не "старше" 2018 года (у них такие уже считаются старичками, - авт.), и у них должна быть операционная система не ниже Android 9.

Конечная цель программы Galaxy Upcycling at Home, которая может быть реализована в рамках более широкой инициативы Galaxy Upcycling – сокращение количества отходов от устаревшей электроники.

Напомним, компания Samsung снизила цену на свой прошлогодний флагманский смартфон Galaxy S20 Ultra. Сейчас его можно купить в США за 650 долларов. Так дешево этот смартфон еще не стоил.


Марченко Любов, Тудей

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