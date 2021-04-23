"Укртелеком" заберет себе клиентов "Интертелекома": процесс уже начался

Компания "Укртелеком" уже в ближайшее время заберет под свою юрисдикцию более 800 тысяч абонентов "Интертелекома". CDMA-оператор "Интернациональные телекоммуникации" сворачивает свою работу и передает своих клиентов другому оператору.

“Укртелеком“ забирает под себя клиентов “Интертелекома“: процесс уже пошел

Разрешение на переход дала НКРСИ (Национальная комиссия регулирования связи и информатизации). Более того, НКРСИ бесплатно переоформит 853 тысячи клиентов "Интертелекома" на "Укртелеком".

Ныне на территории Украины действуют 62 местные телефонные сети, принадлежащие "Интертелекому". Они объединяют 1,12 миллиона телефонных номеров. Большая часть этих номеров будет изъята у этого оператора и отойдет к "Укртелекому".

“Укртелеком“ забирает под себя клиентов “Интертелекома“: процесс уже пошел

При этом "Интертелекому" останутся около 270,8 тысяч номеров, которые будут распределены между 26 местными телефонными сетями.

В НКРСИ отмечают, что переход абонентов "Интертелекома" в "Укртелеком" будут осуществлять не одномоментно, а постепенно – чтобы не создавать неудобств для клиентов. Так, вначале переведут в "Укртелеком" всех абонентов из Днепропетровской и Запорожской областей. Их начнут переводить уже с 1 мая. А остальных будут переключать уже с 1 июля 2021 года.


Марченко Любов, Тудей

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