Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

Сайт 9to5Google со ссылкой на видеоролик с канала PBKReviews рассказал о некоторых внутренних особенностях нового флагмана Samsung Galaxy S21. Что интересно, внутренне он почти идентичен прошлогоднему Galaxy S20, при этом компания стала использовать новый способ охлаждения процессора.

Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

Источник изображения: CNET

Речь идёт, конечно же, о компоновке деталей внутри аппарата. Расположение отдельных модулей — материнской платы, камер, контроллеров, динамика, шлейфов и аккумулятора новинки оказалось идентично Galaxy S20. Наверное, южнокорейская компания таким образом экономит на производстве смартфонов. И ведь действительно, кардинальные изменения в техническом процессе могут потребовать нового оборудования или внесения серьёзных изменений в работу существующего. Не говоря уже об обучении персонала новым требованиям. При этом стоимость новых флагманов по сравнению с прошлым годом стала ниже — Galaxy S20 стоил от $999, а Galaxy S21 от $799.

Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

PBKreviews

При этом изменения внутри всё равно есть. Например, разговорный динамик в сборе имеет специальное пенопластовое покрытие, которое, в теории, должно сделать звук громче и чётче. Также дисплей Galaxy S21 может заменяться проще, чем у предыдущих поколений, потому что он крепится при помощи специальных ленточных кабелей, а не припаивается.

Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

PBKreviews

Как отмечает блогер, модуль у смартфона, который предназначен для работы с одной сим-картой, выглядит так, как будто смартфон может работать с двумя. Так что, скорее всего, компания программно заблокировала второй слот для сим-карты.

Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

PBKreviews

Ещё одним из отличий является использование графитового слоя для более эффективного отвода тепла. Раньше для этого использовалась медная пластина.

Некоторые ресурсы в интернете сообщают, что компания может блокировать некоторые функции Galaxy S21 при неофициальном ремонте с установкой неоригинальных деталей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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