Блогер разобрал Samsung Galaxy S21 и обнаружил аналогичную Galaxy S20 компоновку

Сайт 9to5Google со ссылкой на видеоролик с канала PBKReviews рассказал о некоторых внутренних особенностях нового флагмана Samsung Galaxy S21. Что интересно, внутренне он почти идентичен прошлогоднему Galaxy S20, при этом компания стала использовать новый способ охлаждения процессора.

Источник изображения: CNET

Речь идёт, конечно же, о компоновке деталей внутри аппарата. Расположение отдельных модулей — материнской платы, камер, контроллеров, динамика, шлейфов и аккумулятора новинки оказалось идентично Galaxy S20. Наверное, южнокорейская компания таким образом экономит на производстве смартфонов. И ведь действительно, кардинальные изменения в техническом процессе могут потребовать нового оборудования или внесения серьёзных изменений в работу существующего. Не говоря уже об обучении персонала новым требованиям. При этом стоимость новых флагманов по сравнению с прошлым годом стала ниже — Galaxy S20 стоил от $999, а Galaxy S21 от $799.

PBKreviews

При этом изменения внутри всё равно есть. Например, разговорный динамик в сборе имеет специальное пенопластовое покрытие, которое, в теории, должно сделать звук громче и чётче. Также дисплей Galaxy S21 может заменяться проще, чем у предыдущих поколений, потому что он крепится при помощи специальных ленточных кабелей, а не припаивается.

PBKreviews

Как отмечает блогер, модуль у смартфона, который предназначен для работы с одной сим-картой, выглядит так, как будто смартфон может работать с двумя. Так что, скорее всего, компания программно заблокировала второй слот для сим-карты.

PBKreviews

Ещё одним из отличий является использование графитового слоя для более эффективного отвода тепла. Раньше для этого использовалась медная пластина.

Некоторые ресурсы в интернете сообщают, что компания может блокировать некоторые функции Galaxy S21 при неофициальном ремонте с установкой неоригинальных деталей.



