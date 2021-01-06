Bose представила беспроводные наушники Sport Open Earbuds за $200 для занятий спортом

В прошлом месяце стало известно о том, что компания Bose готовится выпустить полностью беспроводные наушники, ориентированные на людей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом. Теперь же наушники Bose Sport Open Earbuds были представлены официально.

Новинка выполнена в виде независимых модулей, которые крепятся на ушных раковинах с помощью дугообразных креплений. Ширина одного модуля 48 мм, высота — 55 мм, а вес — 14 г. В каждом из модулей размещён небольшой дипольный преобразователь, который расположен таким образом, чтобы обеспечить громкое и чистое звучание. В конструкции предусмотрен микрофон, поэтому устройство может использоваться в качестве гарнитуры.

Наушники выполнены в корпусе, который обеспечивает защиту, соответствующую стандарту IPX4. На левом наушнике имеется физическая кнопка, позволяющая получить быстрый доступ к голосовому помощнику, а кнопка на правом наушнике используется для управления воспроизведением, приёма звонков и др.

Поддерживается синхронизация с устройствами, работающими под управлением Android и iOS . Беспроводное соединение обеспечивает модуль Bluetooth 5.1. Встроенный аккумулятор обеспечивает до восьми часов автономной работы.

Наушники Bose Sport Open Earbuds будут поставляться вместе с защитным чехлом, зарядной базой и фирменным приложением Bose Music, которое позволит получить доступ к дополнительным функциям. Производитель оценил новинку в $200, оформить предзаказ на покупку можно уже сейчас.



