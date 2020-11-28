В Кабмине обещают 1 млн гривень хакерам, которые сломают приложение "Дія"

Прием заявок для участников будет открыт в декабре.

В Кабмине обещают 1 млн гривень хакерам, которые сломают приложение "Дія"
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Министерство цифровой трансформации Украины планирует объявить конкурс с призовым фондом в 1 млн гривень для поиска недостатков в системе безопасности приложения "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что прием заявок для участников будет открыт в декабре. Во время багбаунти хакеры будут пытаться сломать "тестовое приложение". Будет создана отдельная среда для поиска багов, не содержащая персональных данных.

"Условия просты: за каждый найденный недостаток системы (баг) - хакер получает вознаграждение. Призовой фонд - 1 млн грн ($35 тысяч). Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правления Украинской Хельсинской спилки по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных даных и приватность коммуникаций.

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