OmniVision представила первый в мире мобильный 64-Мп датчик изображения с большими 1-мкм пикселями

В этом году компания OmniVision уже выпускала два 64-Мп датчика для смартфонов — OV64B (с размером пикселя 0,7 мкм) и OV64C (с размером пикселя 0,8 мкм). Но миниатюризация означает уменьшение света, попадающего на матрицу, так что теперь представлен датчик OV64A с более крупными пикселями размером 1 мкм.

Как принято сегодня, применяется структура Quad Bayer (метод размещения светофильтров Байера для покрытия не отдельных пикселей, а ячеек из четырёх светочувствительных элементов) с аппаратным демозаичным алгоритмом для повышения энергоэффективности. Как и остальные подобные матрицы, новинка может выводить картинку как в 64 Мп (9248 ? 6944 точек), так и в 16-Мп режиме с улучшенной светочувствительностью и динамическим диапазоном (в последнем случае размер квадропикселей составляет 2 мкм).

Физический размер 64-Мп OV64A составляет 1/1,34" — примерно такой же у современных 108-Мп матриц с 0,8-мкм пикселями. При этом датчик использует технологию PureCel Plus-S — эквивалент Samsung ISOCELL Plus. Другими словами, используются особые перегородки между пикселями, позволяющие более эффективно и точно захватывать фотоны, увеличивая показатели светочувствительности и цветопередачи по сравнению с обычными датчиками BSI.

Что касается видео, датчик OV64A способен вести запись в разрешении 8K со скоростью до 30 кадров/с, 4K со скоростью до 120 кадров/с и даже писать 64-Мп видео (условно 10K) с частотой 15 кадров/с (если кому-то подобное понадобится).

Новый датчик призван расширить долю OmniVision на рынке смартфонов, которая составляет в настоящее время 9 %. Возможно, компании удастся выйти на второе место после Sony и обойти Samsung. Сенсор OV64A станет доступен производителям смартфонов до конца этого года, а в начале 2021 года появится в готовых устройствах.



