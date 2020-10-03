Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли

Складные смартфоны конечно же уступают по прочности привычным моноблокам. Тем не менее, Samsung добилась серьёзных успехов в совершенствовании их конструкции. Это продемонстрировал известный видеоблогер JerryRigEverything, который опубликовал на YouTube видео, в котором он проверяет на прочность Galaxy Z Fold 2.

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Что касается дисплеев смартфона, здесь скачка не произошло. Внешний экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus, на котором очень трудно оставить царапины, однако внутренний дисплей по-прежнему можно поцарапать даже ногтем, не говоря уже о более твёрдых материалах.

Однако в новом устройстве существенно улучшен шарнирный механизм. В отличие от оригинального Galaxy Fold, петли которого собирали всю пыль, вследствие чего начинали скрипеть и заедать, Z Fold 2 совершенно не подвержен этой проблеме. Пыль не попадает внутрь механизма, что благотворно сказывается на работе шарнира и его долговечности. Этого удалось достичь благодаря использованию маленьких щёток внутри механизма, которые унаследованы от Galaxy Z Flip.

В целом, смартфон достаточно прочен, в сравнении с другими гибкими устройствами. Тем не менее, производитель всё ещё не избавил конструкцию от всех «детских болезней», хотя работа в этом направлении ведётся, и это заметно.



