Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли

Складные смартфоны конечно же уступают по прочности привычным моноблокам. Тем не менее, Samsung добилась серьёзных успехов в совершенствовании их конструкции. Это продемонстрировал известный видеоблогер JerryRigEverything, который опубликовал на YouTube видео, в котором он проверяет на прочность Galaxy Z Fold 2.

Гибкий Samsung Galaxy Z Fold 2 оказался довольно прочным, а его петли защищены от пыли

9to5google.com

Что касается дисплеев смартфона, здесь скачка не произошло. Внешний экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus, на котором очень трудно оставить царапины, однако внутренний дисплей по-прежнему можно поцарапать даже ногтем, не говоря уже о более твёрдых материалах.

Однако в новом устройстве существенно улучшен шарнирный механизм. В отличие от оригинального Galaxy Fold, петли которого собирали всю пыль, вследствие чего начинали скрипеть и заедать, Z Fold 2 совершенно не подвержен этой проблеме. Пыль не попадает внутрь механизма, что благотворно сказывается на работе шарнира и его долговечности. Этого удалось достичь благодаря использованию маленьких щёток внутри механизма, которые унаследованы от Galaxy Z Flip.

В целом, смартфон достаточно прочен, в сравнении с другими гибкими устройствами. Тем не менее, производитель всё ещё не избавил конструкцию от всех «детских болезней», хотя работа в этом направлении ведётся, и это заметно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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