В магазине Huawei AppGallery обновился пользовательский интерфейс

В магазине Huawei AppGallery обновился пользовательский интерфейс

Компания Huawei выпустила обновление для своего фирменного магазина цифрового контента AppGallery. Оно приносит с собой ряд изменений пользовательского интерфейса, а также новое расположение элементов управления.

Главное нововведение заключается в появлении дополнительных элементов на панели, расположенной в нижней части рабочего пространства. Теперь здесь разместились вкладки «Избранное», «Приложения», «Игры» и «Моё». Таким образом, используемые ранее вкладки «Категории» и «Лучшие» были заменены на «Приложения» и «Игры». Перейдя в один из упомянутых разделов, пользователь может воспользоваться фильтрами для сортировки приложений и игр по жанрам и другим критериям.

Вкладка «Менеджер», которая ранее использовалась для установки приложений и проверки обновлений, была полностью удалена. Раздел управления приложениями переместился в профиль, а некоторые параметры, такие как подарки, награды и комментарии, теперь отображаются в виде значков над разделом с обновлениями. Кроме того, незначительные изменения были внесены во внешний вид значков, используемых в приложении. Распространение обновления для AppGallery началось недавно, поэтому в настоящее время оно может быть доступно не всем пользователям.

В магазине Huawei AppGallery обновился пользовательский интерфейс

Напомним, платформа AppGallery является фирменным магазином цифрового контента китайской компании Huawei. Приложение AppGallery устанавливается на все смартфоны и планшеты Huawei и Honor. По данным китайской компании, в настоящее время AppGallery является третьей по популярности мобильной платформой в мире, а ежемесячная пользовательская аудитория платформы превышает 400 млн человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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