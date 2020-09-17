Местные власти препятствует развитию мобильной связи, - Минцифры

В министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что местные власти препятствуют работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Радиофобия - не шутка: она все чаще становится помехой развития мобильной связи в Украине. И речь идет не только об ожидаемом 5G, но и о 4G, который уже стал привычным для жителей больших городов и которого очень ждут в сельской местности", - говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что речь идет о препятствовании работе станций мобильной связи в городе Бровары Киевской области и в Мариуполе Донецкой области. Также установлению базовых станций препятствуют руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета и руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района.

"Такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Напротив, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов. Без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться до врача, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения", - отметили в министерстве.

В Минцифры также добавили, что базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз более строгие, чем в Европе и Америке.

Напомним, технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость 5G может быть больше даже в 100 раз. В ведущих технологических компаниях мира, в США , Японии, Южной Корее и Китае надеются, что технология 5G значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

Ранее сообщалось, что 17 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ о введении 5G.