Смартфоны Vivo iQOO 5 с 15-минутной зарядкой дебютируют 17 августа

Смартфоны Vivo iQOO 5 с 15-минутной зарядкой дебютируют 17 августа

Бренд iQOO, принадлежащий китайской компании Vivo, опубликовал серию тизер-изображений, предвосхищающих скорую презентацию высокопроизводительных смартфонов со сверхбыстрой подзарядкой.

Речь идёт об аппаратах iQOO 5-й серрии, первые сведения о подготовке которых недавно появились в интернете. Тизеры сообщают о том, что новинки предстанут 17 августа.

Известно, что в семейство войдут модели, оснащённые экраном формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. На одном из изображений видно, что в левом верхнем углу дисплея расположится небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры.

Смартфоны Vivo iQOO 5 с 15-минутной зарядкой дебютируют 17 августа

Ещё один тизер говорит о наличии процессора Snapdragon 865 с восемью ядрами с тактовой частотой до 2,84 ГГц. Чип будет функционировать в тандеме с оперативной памятью LDPPR5 и быстрым флеш-накопителем стандарта UFS 3.1.

Смартфоны Vivo iQOO 5 с 15-минутной зарядкой дебютируют 17 августа

Что касается сверхбыстрой подзарядки, то речь идёт о системе мощностью 120 Вт. Она позволит восполнить запас энергии аккумулятора ёмкостью 4000 мА·ч на 50 % всего за пять минут, а на 100 % — за 15 минут.

Очевидно, смартфоны смогут работать в 5G-сетях. В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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