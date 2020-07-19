Geekbench раскрыл характеристики 5G-смартфона OPPO A72 с новым процессором Dimensity

Популярный бенчмарк Geekbench стал источником информации о технических характеристиках ещё одного не представленного официально смартфона: им стал аппарат A72 5G китайской компании OPPO.

Устройство фигурирует под обозначением PDYM20. Подтверждаются ранее обнародованные сведения о том, что «сердцем» смартфона послужит процессор среднего уровня MediaTek MT6853. Как утверждается, под этим шифром скрывается готовящийся к выпуску чип Dimensity 720. В состав изделия войдёт модем 5G, обеспечивающий поддержку мобильных сетей пятого поколения. Указана базовая тактовая частота процессора — 2,0 ГГц. Количество вычислительных ядер равно восьми.

Смартфон OPPO A72 5G будет нести на борту до 8 Гбайт оперативной памяти. Бенчмарк Geekbench говорит об использовании операционной системы Android 10.

По слухам, новинка получит 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ (2400 ? 1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. Фронтальная 8-мегапиксельная камера расположится в небольшом экранном отверстии. В состав тройной основной камеры войдут сенсоры с 16, 8 и 2 млн пикселей. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4040 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной подзарядки.

Официальная презентация смартфона OPPO A72 5G ожидается в ближайшее время.



