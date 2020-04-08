Будущий флагманский планшет Samsung выйдет в двух вариантах размера

Будущий флагманский планшет Samsung выйдет в двух вариантах размера

Не исключено, что компания Samsung начнёт предлагать будущие флагманские планшеты Galaxy Tab S в двух вариантах размера. По крайней мере, об этом сообщает ресурс SamMobile.

Нынешний планшет Samsung топового уровня — устройство Galaxy Tab S6 (на изображениях) — наделён 10,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2560 ? 1600 точек и поддержкой пера S Pen.

Флагманский планшет Samsung следующего поколения, как ожидается, получит имя Galaxy Tab S20 — по аналогии со смартфонами Galaxy S20. Готовящаяся новинка якобы будет доступна с дисплеем размером 12,4 дюйма и 11 дюймов по диагонали.

Старшая модификация фигурирует под кодовым обозначением SM-T97x. В частности, проектируются версии SM-T970 и SM-T975: одна из них, по всей видимости, получит только поддержку Wi-Fi, вторая — поддержку Wi-Fi и сотовой связи.

Будущий флагманский планшет Samsung выйдет в двух вариантах размера

Что касается 11-дюймовых устройств, то они будут иметь маркировку SM-T87x. Будут выпущены версии с поддержкой мобильной связи и без.

Официальная презентация новых флагманских планшетов ожидается во второй половине текущего года. Компьютеры будут поставляться с операционной системой Android 10.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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