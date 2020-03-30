Пресс-изображения и характеристики Galaxy M11 попали в Сеть

В этом году Samsung уже приступила к обновлению своих телефонов серии M, начав с Galaxy M31, и теперь пришло время аппарата начального уровня. Мы уже писали о M11, а вчера в Сеть попали пресс-рендеры Galaxy M11 и некоторые важные характеристики аппарата. Дата запуска пока не определена, но, учитывая его появление в базах сертификационных агентств вроде Wi-Fi Alliance и Google Play Console, похоже, официальный анонс не за горами.

Galaxу M31 принесла в серию M перфорированный экран, и Galaxy M11 последует по тому же пути, судя по рендерам. Аппарат предложит 6,4-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением 720 ? 1560 и перфорацией под 8-Мп камеру для автопортретов. В основе устройства лежит 8-ядерная однокристальная система Snapdragon 450 с частотой ЦП до 1,8 ГГц, дополняемая 3 или 4 Гбайт ОЗУ, а также 32- или 64-Гбайт накопителем.

Корпус Galaxy M11 сзади плоский и, вероятно, выполнен из поликарбоната. Тройная тыльная камера включает: 13-Мп основной модуль с диафрагмой f/1,8; 5-Мп сверхширокоугольный модуль f/2,2; 2-Мп датчик глубины f/2,4.

Если звучащая в слухах информация верна, в телефоне установлена батарея на 5000 мА·ч со скоростной 15-Вт зарядкой через порт USB-C. Согласно утечке, на смартфоне предустановлена Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Судя по картинкам, аппарат выйдет в чёрном, синем и фиолетовом цветовых исполнениях.



