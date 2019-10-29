Гончарук подписал с мобильными операторами меморандум о перераспределении частот для 4G

Премьер-министр Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе подписал меморандум о перераспределении частот с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Каждый уголок Украины будет покрыто мобильной связью и Интернетом! Сегодня подписали Меморандум с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины о перераспределении частот. Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета", - написал Гончарук.

Премьер добавил, что результатом станет то, что у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг.

"А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах. Правительство со своей стороны готов оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов. Начинаем тотальную цифровизацию Украины!",- отметил он.

Напомним, в августе "Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия.