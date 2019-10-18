Появилась первая фотография Xiaomi Mi Mix 4

Компания Xiaomi, вопреки всем слухам, все же работает над новым флагманом Mi Mix 4 Да, она уже анонсировала Mi Mix Alpha с бесполезным экраном по всей поверхности корпуса, но Mi Mix 4 таки выйдет – на это указывает публикация его первого «живого» снимка.



На фотографии видна лишь лицевая панель Mi Mix 4, но она позволяет многое понять об этом смартфоне. Во-первых, никаких вырезов под камеру не будет – это вам не какой-то там Айфон с монобровью, а нормальный флагман от нормального бренда. Во-вторых, видно, что края дисплея совсем немного заходят на боковые торцы – видимо, аппаратных кнопок громкости сбоку не будет, а кнопка включения переедет наверх.



По слухам, дебют Mi Mix 4 состоится уже совсем скоро, 24 октября этого года, то есть на следующей неделе. Это будет флагман с тройной камерой, 8 Гб оперативной памяти в базе и мощным процессором Qualcomm 855+, а еще в нем ожидается поддержка сетей пятого поколения. Кстати, стоимость смартфона пока что неизвестна.