Компания из Руанды станет первым производителем смартфонов из Африки

Компания Mara Group из Руанды выпустила два смартфона, назвав их первыми моделями, сделанными в Африке. Таким образом компания закрепила амбиции Руанды стать региональным технологическим центром.

Смартфоны Mara X и Mara Z работают под управлением операционной системы Android и стоят $190 и $130 соответственно. Ожидается, что устройства будут конкурировать на рынке страны с наиболее бюджетными устройствами. Стоимость не брендовых аппаратов в Руанде начинается от $37, а самый дешёвый смартфон Samsung стоит около $55.

Генеральный директор компании Mara Group Ашиш Таккар (Ashish Thakkar) сказал, что представленные смартфоны ориентированы на покупателей, готовых платить больше за качество. Он также отметил, что его компания является первым производителем смартфонов в Африке.

Заводы по сборке смартфонов есть в Египте, Эфиопии, Алжире и некоторых других странах региона. Однако в их работе используются импортные компоненты. «Мы первыми взялись за полный цикл производства, который включает в себя изготовление материнских плат и других компонентов», — сказал Таккар в своём обращении. Он также отметил, что строительство завода обошлось в $24 млн, а производственная мощность фабрики позволяет изготавливать 1200 смартфонов ежедневно.

Компания Mara Group рассчитывает получить прибыль от Африканского континентального соглашения о свободной торговле, которое представляет собой пакт, направленный на формирование торгового блока из 55 стран для увеличения продаж на континенте. Соглашение вступит в силу в июле следующего года, позволив объединить 1,3 млрд человек внутри единого экономического блока.



