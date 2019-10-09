Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599

Первый смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold постепенно выходит на рынки разных стран. Ранее производитель объявил о том, что стоимость замены экрана Galaxy Fold для первых покупателей, успевших приобрести устройство в этом году, будет значительно ниже стандартной цены, которая не озвучивалась.

Теперь же сетевые источники сообщают о том, что в будущем замена дисплея будет стоить значительно дороже. К примеру, если вы приобретёте смартфон в следующем году или повторно повредите дисплей, то замена экрана обойдётся в $599. Как и следовало ожидать, замена экрана стоит немало, ведь за эти деньги можно приобрести хороший смартфон.

Стоимость замены дисплея фактически составляет треть цены Galaxy Fold. Учитывая, что первая версия смартфона с гибким дисплеем имела достаточно хрупкую конструкцию, стоит серьёзно обдумать необходимость приобретения Galaxy Fold. Что касается внешнего дисплея, то стоимость его ремонта значительно ниже. В сообщении говорится, что заменить внешний дисплей можно будет заплатив $139. Замена заднего стекла обойдётся в $99.

Несколько дней назад дисплей и механизм складывания Galaxy Fold были протестированы на специальной автоматизированной установке. Производитель заявляет о том, что смартфон выдерживает 200 000 циклов сгибания и разгибания дисплея. Однако в процессе тестирования дисплей пришёл в негодность уже после 120 000 складываний. Это означает, что механизм складывания испытуемого экземпляра выдержал около 60 % от заявленного вендором ресурса.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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