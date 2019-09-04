Из Рады отозвали законопроект №1083 о регистрации мобильных абонентов по паспорту из-за критики
В парламенте зарегистрирован законопроект №1083 об электронных коммуникациях. Его авторы указывают, что сейчас рынок электронных услуг регулируется Законом «О телекоммуникациях», который был принят в 2003 году и уже устарел. Одна из его норм предусматривает регистрацию абонентов предоплаченной связи. Проект столкнулся с критикой со стороны Facebook-сообщества, авторы отозвали его для доработки, пишут
О чем этот законопроект?
В законопроекте предлагаются законодательные определения для «электронных услуг», «доменов», «интернет-адресов», «интернета» и т.д. Он определяет правила для предоставления электронных услуг, полномочия властей в регулировании телеком-рынка и многое другие. В ст. 56, в части 2 «Условия предоставления электронных коммуникационных услуг», в частности, предусматривается запрет предоставлять телеком-услуги неидентифицированным абонентам:
«Договор о предоставлении […] услуг заключается в письменной форме или в любой другой. В случае заключения такого договора в любой другой форме, отличной от письменной, совершается обязательная регистрация абонента у поставщика […] с предоставлением поставщику в соответствии с законом персональных данных абонента».
Согласно тексту документа, электронные коммуникационные услуги— это любые услуги по передаче данных с помощью электросетей. То есть, в статье речь идет об обязательной регистрации пользователей припейда для любых телеком-услуг.
Одно из очевидных применений: припейд в мобильной связи, когда пользователь заключает с оператором договор публичной оферты, покупая не привязанный к персональным данным пакет с SIM-картой. Согласно норме законопроекта, эта сделка должна будет проходить при обязательной регистрации абонента. Сейчас абонент припейда может привязать свой мобильный номер к паспорту, но по собственному желанию.
Еще одна его норма предусматривает регистрацию всех мобильных устройство по IMEI. Подобные меры уже применялись ранее, как средство борьбы с контрабандой. Импортеры должны были регистрировать ввозимые в страну устройства, а пользователи могли на сайте Укрчастотнадзора ввести IMEI-номер своего смартфона и проверить, «серый» он или официальный. Но в 2014 году такую обязательную регистрацию отменили.
Почему отозвали?
Экс-глава ассоциации ИнАУ, председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко обратился к главе парламента с просьбой отозвать проект для доработки.
В комментарии изданию Internet.UA он отметил, что проект не нарушает свободы слова в сети и нужен для внедрения услуг типа MobileID. Федиенко также уточнил, что проект должен урегулировать те случаи, когда, к примеру, возникают проблемы с безопасностью при привязке припейд-номера к банковскому счету.
«В этих постах и комментариях почему-то не упоминается, что, к примеру, регистрация абонентов является важным шагом к реализации программы «Государство в смартфоне» для предоставления цифровых услуг, в том числе и полноценного внедрения MobileID, развития системы мобильных платежей и других сервисов, что предусмотрено требованиями Указа Президента №588 («О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам»). Регистрация абонентов существенно упрощает эти механизмы.
Приведу в качестве примера, один из случаев, которых с каждым днем становится все больше: гражданин Петренко зарегистрировал свой номер телефона, полученный как припейд-услугу (анонимно), как «банковский» номер и этот же номер использовал при получении кредита. После этого, через некоторое время Петренко перестал пользоваться этим номером и оператор снова продал его как припейд новому абоненту Коваленко. И все кредиторы Петренко теперь терроризируют Коваленко ни сном, ни духом не знающего о Петренко. Законопроект как раз и содержит нормы, позволяющие с этим бороться. Да, риски есть, но этот законопроект – как раз об управлении рисками».
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