Gartner: мировой рынок смартфонов сокращается

Gartner: мировой рынок смартфонов сокращается

Компания Gartner подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов во втором квартале текущего года: спрос на «умные» сотовые аппараты снижается.

Так, в период с апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда объём рынка оценивался в 374,3 млн штук.

Крупнейшим поставщиком является Samsung. Во втором квартале текущего года южнокорейский производитель реализовал 75,1 млн сотовых аппаратов, заняв примерно 20,4 % отрасли.

На втором месте находится Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант поставил за три месяца 58,1 млн смартфонов. Это соответствует доли в 15,8 %.

Gartner: мировой рынок смартфонов сокращается

«Бронза» досталась Apple: в период с апреля по июнь включительно «яблочная» империя отгрузила 38,5 млн iPhone, заняв приблизительно 10,5 % глобального рынка.

Кроме того, в первую пятёрку вошли китайские Xiaomi и OPPO. Эти компании реализовали в прошлом квартале соответственно 33,2 млн и 28,1 млн смартфонов. Доли — 9,0 % и 7,6 %.

Все прочие поставщики сообща реализовали за трёхмесячный период 134,9 млн аппаратов. Их суммарная доля оказалась на уровне 36,7 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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