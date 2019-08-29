Gartner: мировой рынок смартфонов сокращается
Компания Gartner подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов во втором квартале текущего года: спрос на «умные» сотовые аппараты снижается.
Так, в период с апреля по июнь включительно в мировом масштабе было реализовано 367,9 млн смартфонов. Это на 1,7 % меньше по сравнению с результатом за вторую четверть 2018-го, когда объём рынка оценивался в 374,3 млн штук.
Крупнейшим поставщиком является Samsung. Во втором квартале текущего года южнокорейский производитель реализовал 75,1 млн сотовых аппаратов, заняв примерно 20,4 % отрасли.
На втором месте находится Huawei. Китайский телекоммуникационный гигант поставил за три месяца 58,1 млн смартфонов. Это соответствует доли в 15,8 %.
«Бронза» досталась Apple: в период с апреля по июнь включительно «яблочная» империя отгрузила 38,5 млн iPhone, заняв приблизительно 10,5 % глобального рынка.
Кроме того, в первую пятёрку вошли китайские Xiaomi и OPPO. Эти компании реализовали в прошлом квартале соответственно 33,2 млн и 28,1 млн смартфонов. Доли — 9,0 % и 7,6 %.
Все прочие поставщики сообща реализовали за трёхмесячный период 134,9 млн аппаратов. Их суммарная доля оказалась на уровне 36,7 %.
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29.08.2019 04:54