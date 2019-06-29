BOE встроила сканер отпечатков в LCD-дисплей: ждём появление технологии в бюджетных смартфонах

Если мы говорим о встроенном в дисплей сканере отпечатков пальцев, то подразумеваем, что тип этого дисплея — OLED, так как данная технология биометрической аутентификации до сих пор была совместима только с такими матрицами из-за их меньшей толщины. Однако китайский производитель экранов BOE утверждает, что разработал оптический дактилоскопический датчик, который может применяться с LCD-панелями, превалирующими в бюджетных устройствах. По словам вице-президента компании Лю Сяодуна (Liu Xiaodong), массовое производство LCD-дисплеев со встроенными сканерами отпечатков начнётся в конце 2019 года.

За счёт каких технологических решений BOE смогла встроить дактилоскопический датчик в LCD-панель, топ-менеджер не рассказал, зато поделился статистикой относительно распространённости смартфонов с экранами во всю лицевую панель. Согласно его подсчётам, в 2017 году их доля составляла всего лишь 9 %, в 2018 году она выросла до 65 %, в 2019 году, согласно прогнозам, достигнет 81 %, а в 2020 году преодолеет рубеж в 90 %. В количественном выражении уровень продаж «полноэкранных» аппаратов в 2019 году ожидается на уровне 1,26 млрд единиц, а в 2020 году будет продано 1,46 млрд штук.

Что касается дисплеев со встроенным сканером отпечатков пальцев, то, согласно статистике IHS Markit, по состоянию на конец 2018 года такими решениями были оборудованы 18 моделей смартфонов. При этом объём поставок матриц с интегрированными дактилоскопическими датчиками составил 30 млн штук за год. В 2019 году этот показатель, согласно прогнозам, должен вырасти в шесть раз, до 180 млн единиц.



