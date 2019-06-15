Xiaomi выпустила продвинутые часы Amazfit Verge 2

Компания Xiaomi анонсировала новые умные часы Amazfit Verge 2 с очень широким набором возможностей. Это одновременно и спортивные часы, и фитнес-трекер, и GPS-навигатор, плюс в них есть поддержка сотовых сетей четвертого поколения.



Amazfit Verge 2 вышли в базовой версии за 145 долларов США , в которых нет ЭКГ-мониторинга, а топовая версия со всеми нужными сенсорами стоит уже 190 долларов, так что разброс цен сравнительно небольшой. Корпус часов циркониево-керамический, что придает ему значительную прочность и приятную на ощупь текстуру. Внутри него есть электронная SIM-карта, батарея емкостью 420 мАч на 28 часов автономной работы и 512 Мб оперативной памяти, а также встроенный накопитель 4 Гб на основе флешки еММС и центральный процессор Qualcomm wear 2500 с частотой 1,1 ГГц на четырех ядрах.



Спецификации Amazfit Verge 2 включают экран AMOLED круглой формы с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454х454 точки, который закрыт усиленным стеклом 2,5D. В наличии четыре дизайна циферблата, модули Bluetooth 4.2, WI-FI 802.11ac и NFC для бесконтактных платежей, а также защита от воды по стандарту IP68. Старт продаж назначен на июль 2019.