Xiaomi выпустила продвинутые часы Amazfit Verge 2

Компания Xiaomi анонсировала новые умные часы Amazfit Verge 2 с очень широким набором возможностей. Это одновременно и спортивные часы, и фитнес-трекер, и GPS-навигатор, плюс в них есть поддержка сотовых сетей четвертого поколения.

Amazfit Verge 2 вышли в базовой версии за 145 долларов США, в которых нет ЭКГ-мониторинга, а топовая версия со всеми нужными сенсорами стоит уже 190 долларов, так что разброс цен сравнительно небольшой. Корпус часов циркониево-керамический, что придает ему значительную прочность и приятную на ощупь текстуру. Внутри него есть электронная SIM-карта, батарея емкостью 420 мАч на 28 часов автономной работы и 512 Мб оперативной памяти, а также встроенный накопитель 4 Гб на основе флешки еММС и центральный процессор Qualcomm wear 2500 с частотой 1,1 ГГц на четырех ядрах.

Спецификации Amazfit Verge 2 включают экран AMOLED круглой формы с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454х454 точки, который закрыт усиленным стеклом 2,5D. В наличии четыре дизайна циферблата, модули Bluetooth 4.2, WI-FI 802.11ac и NFC для бесконтактных платежей, а также защита от воды по стандарту IP68. Старт продаж назначен на июль 2019.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Facebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны HuaweiFacebook запретил предустановку своих приложений на новые смартфоны Huawei
Европа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против HuaweiЕвропа потеряет $62 миллиарда из-за санкций против Huawei
Китайские смартфоны наводнили вирусыКитайские смартфоны наводнили вирусы
Google: разработка Huawei собственной операционной системы угрожает безопасности США
Nokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5GNokia осваивает рынок США в нижнем сегменте в партнёрстве с операторами и надеется на 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Mi 9 SE против iPhone 7: тест на скоростьXiaomi Mi 9 SE против iPhone 7: тест на скорость
Google выпустила Android Q Beta 4Google выпустила Android Q Beta 4
Xiaomi уменьшит количество рекламы в MIUI через 3 месяцаXiaomi уменьшит количество рекламы в MIUI через 3 месяца
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камерыXiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
OnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономностиOnePlus 7 Pro, ASUS Zenfone 6, Google Pixel 3a XL и Xiaomi Mi 9 сравнили в тесте автономности
Семейство Xiaomi Mi 9 пополнится новым смартфономСемейство Xiaomi Mi 9 пополнится новым смартфоном
Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?
OnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьOnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Названа цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 ProНазвана цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 Pro
Xiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUIXiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUI
Последние новости
Подгружаем последние новости