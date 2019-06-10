Санкции против Huawei могут замедлить развитие 5G

После того, как правительство США внесло компанию Huawei в черный список, некоторые крупнейшие технологические компании запретили своим сотрудникам беседовать о технологиях и технических стандартах со своими коллегами из Huawei . Так, компании Intel Corp и Qualcomm Inc, исследовательская фирма InterDigital Wireless Inc и южнокорейский оператор LG Uplus предоставили соответствующие инструкции своим сотрудникам.

Такие обсуждения являются обычной частью международных встреч, на которых инженеры собираются, чтобы установить технические стандарты для коммуникационных технологий, включая мобильные сети следующего поколения 5G. По мнению ряда отраслевых экспертов, новые ограничения могут замедлить распространение высокоскоростных сетей пятого поколения.