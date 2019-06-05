Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры

Будущие устройства Xiaomi будут иметь встроенную под дисплей фронтальную камеру. Вице-президент компании Ван Сян в своем Twitter-аккаунте рассказал более подробную информацию о новой технологии, назвав её идеальным решением для создания безрамочных смартфонов.

Xiaomi

В настоящее время Xiaomi изучает возможность скрытия селфи-камеры под дисплеем. Когда камера активируется, область отображения поверх объектива мгновенно становится прозрачной, позволяя свету проникать сквозь стекло. Технология подэкранной камеры использует специальное антибликовое стекло с высоким коэффициентом пропуска света и низким коэффициентом отражения.

Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры

«Прозрачный дисплей играет роль объектива камеры», – объяснил вице-президент Xiaomi. Позволяя большему количеству света попадать в объектив, подэкранная камера способна создавать селфи гораздо качественнее, чем камеры, расположенные в точечном отверстии экрана.

Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры
Xiaomi объяснила принцип работы подэкранной камеры

Когда будут доступны первые смартфоны с подэкранной селфи-камерой – ещё неизвестно. Предположительно, первые устройства с новой технологией появятся в продаже в конце текущего года.


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