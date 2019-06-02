IDC: на мировом рынке смартфонов в 2019 году ожидается спад
Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку смартфонов на текущий и последующие годы.
Сообщается, что в 2019-м глобальная отрасль окажется « в минусе». Отгрузки «умных» сотовых аппаратов ожидаются на уровне 1,38 млрд единиц. Если этот прогноз оправдается, поставки сократятся на 1,9 % по сравнению с прошлым годом.
Отмечается также, что в первой половине нынешнего года спрос на смартфоны уменьшится на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В третьем и четвёртом кварталах ожидается некоторое улучшение ситуации, что будет объясняться выходом устройств с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G).
В текущем году на аппараты под управлением операционной системы Android придётся приблизительно 86,7 % в общем объёме отгрузок смартфонов. Ещё примерно 13,3 % составят устройства на базе iOS, то есть различные модели iPhone.
Прогнозируется также, что в 2023 году мировые поставки смартфонов составят 1,52 млрд штук. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2018 по 2023 гг. составит примерно 1,6 %.
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02.06.2019 20:32