Xiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUI

Пользовательский интерфейс графической оболочки MIUI в последнее время подвергается множеству критики. Основной причиной этого является возросшее количество рекламы. Тем не менее, ответ Xiaomi ясно дал понять, что реклама в MIUI останется, но компания «оптимизирует» и частично сократит её количество.

Теперь и генеральный менеджер отдела интернет-бизнеса Xiaomi, Бай Пэн (Bai Peng), подтвердил, что компания действительно сократит количество рекламных объявлений в MIUI.

Китайский производитель, используя особые алгоритмы, планирует сократить объем рекламы в своей прошивке, и повысить её эффективность. В компании хотят сделать рекламу менее раздражающей, а также убедиться, что реклама, которую видят пользователи, отвечает их интересам.