Meizu уже работает над новым флагманским смартфоном

Компания Meizu совсем недавно анонсировала свой новый флагманский смартфон 16s, обычный с точки зрения дизайна и со стандартными для топового мобильник 2019 года характеристиками. Аппарат еще не успел стать популярным, а Meizu уже приступила к разработке его прямого потомка. Как вы думаете, как он будет называться?

По имеющимся данным, название нового флагмана звучит как Meizu 17, и его имя – это единственная банальная его составляющая. Как сообщается, смартфон полностью лишится всех кнопок и разъемов, как это было реализовано в концепте Meizu Zero. Последний, правда, провалился еще на этапе сбора средств на производство, однако это не помешало Meizu предпринять очередную попытку.

Смартфон получит беспроводную (то есть медленную и не всегда удобную) зарядку, а скопировать с него данные на компьютер, те же фотографии, получится только по Wi-Fi или Bluetooth. Динамиков у Meizu 17 тоже не будет – звук смартфон научится передавать через дисплей, что позволит окружающим слышать все ваши разговоры. Когда именно Meizu 17 поступит в продажу, пока неизвестно – его появление ожидается в 2020 году.

Максим Мишенев, MobileDevice


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