Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, по сообщениям сетевых источников, вскоре представит производительный смартфон на аппаратной платформе Qualcomm.

Ожидается, что новинка дебютирует на коммерческом рынке под именем Realme X. Изображения этого устройства уже появились в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Смартфон якобы получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+, выдвижную слефи-камеру на основе 16-мегапиксельной матрицы и аккумуляторную батарею ёмкостью 3680 мА·ч.

По неофициальным данным, Realme X может стать одним из первых аппаратов на новейшем процессоре Snapdragon 730. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 618 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE со скоростью загрузки информации до 800 Мбит/с.

Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

Более того, утверждается, что Realme X может выйти в Pro-версии с чипом Snapdragon 855 на борту. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт или 128 Гбайт.

Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в области экрана, двойная основная камера с сенсорами на 48 млн и 5 млн пикселей, а также быстрая подзарядка VOOC 3.0. Цена составит от 240 до 300 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Представлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеемПредставлен смартфон Kingrow K1 с чёрно-белым E-ink дисплеем
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камеройXiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой
Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740
iOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендереiOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендере
Intel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и QualcommIntel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и Qualcomm
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Mi Mix 3 с 5G и Snapdragon 855 выходит в продажуXiaomi Mi Mix 3 с 5G и Snapdragon 855 выходит в продажу
Vivo Z3x: смартфон на Snapdragon 660 за $178Vivo Z3x: смартфон на Snapdragon 660 за $178
Смартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·чСмартфону Xiaomi Mi Max 4 приписывают наличие чипа Snapdragon 730 и батареи на 5800 мА·ч
Nubia Red Magic 3: смартфон на Snapdragon 855 и активным охлаждением, записывающий видео 1920 к/сNubia Red Magic 3: смартфон на Snapdragon 855 и активным охлаждением, записывающий видео 1920 к/с
Sony поставила антирекорд по продажам смартфоновSony поставила антирекорд по продажам смартфонов
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Meizu 16s на Snapdragon 855 за $475 представлен официальноMeizu 16s на Snapdragon 855 за $475 представлен официально
Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официальноLenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально
Realme C2 – доступный смартфон с хорошей автономностьюRealme C2 – доступный смартфон с хорошей автономностью
Как стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалиласьКак стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалилась
Последние новости
Подгружаем последние новости