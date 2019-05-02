Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730
Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, по сообщениям сетевых источников, вскоре представит производительный смартфон на аппаратной платформе Qualcomm.
Ожидается, что новинка дебютирует на коммерческом рынке под именем Realme X. Изображения этого устройства уже появились в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Смартфон якобы получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+, выдвижную слефи-камеру на основе 16-мегапиксельной матрицы и аккумуляторную батарею ёмкостью 3680 мА·ч.
По неофициальным данным, Realme X может стать одним из первых аппаратов на новейшем процессоре Snapdragon 730. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 618 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE со скоростью загрузки информации до 800 Мбит/с.
Более того, утверждается, что Realme X может выйти в Pro-версии с чипом Snapdragon 855 на борту. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт или 128 Гбайт.
Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в области экрана, двойная основная камера с сенсорами на 48 млн и 5 млн пикселей, а также быстрая подзарядка VOOC 3.0. Цена составит от 240 до 300 долларов США.
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02.05.2019 10:29