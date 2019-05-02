Realme X станет одним из первых смартфонов на платформе Snapdragon 730

Бренд Realme, принадлежащий китайской компании OPPO, по сообщениям сетевых источников, вскоре представит производительный смартфон на аппаратной платформе Qualcomm .

Ожидается, что новинка дебютирует на коммерческом рынке под именем Realme X. Изображения этого устройства уже появились в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

Смартфон якобы получит 6,5-дюймовый дисплей формата Full HD+, выдвижную слефи-камеру на основе 16-мегапиксельной матрицы и аккумуляторную батарею ёмкостью 3680 мА·ч.

По неофициальным данным, Realme X может стать одним из первых аппаратов на новейшем процессоре Snapdragon 730. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 618 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE со скоростью загрузки информации до 800 Мбит/с.

Более того, утверждается, что Realme X может выйти в Pro-версии с чипом Snapdragon 855 на борту. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт или 128 Гбайт.

Среди прочего упомянуты дактилоскопический сканер в области экрана, двойная основная камера с сенсорами на 48 млн и 5 млн пикселей, а также быстрая подзарядка VOOC 3.0. Цена составит от 240 до 300 долларов США .



