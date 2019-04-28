Sony поставила антирекорд по продажам смартфонов

Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2019 года – компания продала с начала года лишь 1,1 миллиона смартфонов. Это самый низкий показатель за всю историю Sony. Меньше чем за 5 лет продажи аппаратов японского производителя упали больше, чем в 10 раз.

Пик продаж смартфонов Sony пришёлся на последний квартал 2014 года – компания продала тогда 11,9 миллионов устройств. В 2016 году продажи смартфонов Sony уменьшились в 2 раза.

2018 год для компании стал худшим за всю историю. В 2019 году вряд ли что-либо измениться и продажи смартфонов только продолжат падать.