Sony поставила антирекорд по продажам смартфонов

Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2019 года – компания продала с начала года лишь 1,1 миллиона смартфонов. Это самый низкий показатель за всю историю Sony. Меньше чем за 5 лет продажи аппаратов японского производителя упали больше, чем в 10 раз.

Sony

Пик продаж смартфонов Sony пришёлся на последний квартал 2014 года – компания продала тогда 11,9 миллионов устройств. В 2016 году продажи смартфонов Sony уменьшились в 2 раза.

2018 год для компании стал худшим за всю историю. В 2019 году вряд ли что-либо измениться и продажи смартфонов только продолжат падать.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверыСмартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5GУолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G
1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?
Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официальноLenovo Z6 Pro с четырьмя камерами и Snapdragon 855 представлен официально
Разборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличениемРазборка Huawei P30 Pro показала конструкцию камеры с 5-кратным оптическим увеличением
Блок рекламы


Похожие новости
Как стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалиласьКак стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалилась
Apple обошла Samsung по продажам смартфонов в СШАApple обошла Samsung по продажам смартфонов в США
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в СШАApple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Выпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем кварталеВыпуск чипа Huawei Kirin 985 для мощных смартфонов начнётся в текущем квартале
Sony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУSony Xperia 1 Compact засветился в бенчмарке GFXbench с 6 Гбайт ОЗУ
Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7Xiaomi продала более 4 миллионов смартфонов Redmi Note 7
Samsung закрывает линейку бюджетных смартфонов Galaxy JSamsung закрывает линейку бюджетных смартфонов Galaxy J
Android Q Beta 2 получила поддержку складных смартфоновAndroid Q Beta 2 получила поддержку складных смартфонов
Xiaomi продала 1 000 000 смартфонов Mi 9 за месяцXiaomi продала 1 000 000 смартфонов Mi 9 за месяц
Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XLGoogle прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL
Последние новости
Подгружаем последние новости