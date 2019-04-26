iOS 13 с поддержкой темной темы показали на рендере

Одним из немногих нововведений в Apple iOS 13 станет темная тема, которую все так долго ждут. Сегодня стало известно, как именно она будет выглядеть – утекли неофициальные рендеры, основанные на информации от инсайдеров.

На изображении показан некий мобильный ПК Apple с iOS 13 и активированной темной темой – перерисовали, в целом, все, чтобы смотрелось более красиво и не так светило в глаза при плохом внешнем освещении. Но главное на картинке – вовсе не темная тема, а мышка рядом с компьютером. Как сообщается, в наконец-то появится поддержка этого манипулятора, которую Google реализовал в Android еще лет шесть назад.

В целом, в версии iOS 13 для iPhone почти ничего не изменится, кроме темной темы – все плюшки достанутся только iPad, который получит и полноценный многооконный режим, и улучшенную док-панель, и много чего еще. Анонс iOS 13 состоится уже в июне этого года, а выпуск – в сентябре, когда выйдет новая линейка смартфонов от Apple. Словом, Apple стремится превратить iOS в macOS, чтобы ее планшеты действительно могли заменить многим ноутбуки и настольные ПК.

Максим Мишенев, MobileDevice


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