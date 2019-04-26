Samsung запустит собственную криптовалюту

Компания Samsung, по данным инсайдеров, ведет активную разработку собственной криптовалюты под названием Samsung Coin. Проект создает та же команда Samsung, что развивает беспроводные технологии, вот только сама валюта создается вовсе не с нуля.

Как стало известно, Samsung Coin будет основана на уже существующей валюте Etherium, в РоSSии известная как Эфир. Это все вполне логично – у Samsung, как известно, есть флагманский смартфон S10, в который встроен криптокошелек, и который поддерживает этот самый Эфир.

По состоянию на конец апреля 2019 года Samsung Coin находится в стадии внутреннего экспериментального тестирования, и пока неизвестно, когда она станет доступна широким массам, и станет ли вообще. В целом, доверие к криптовалюте уже давно подорвано после скачков курса биткоина, а Эфир вообще стоит не так дорого, чтобы интересоваться им, да и самой Samsung пока не стоит выкатывать очередную новинку – она еще после позора с провальным Galaxy Fold за $2000 не оправилась. По слухам, Samsung Coin может увидеть свет в конце текущего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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