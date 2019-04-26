Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740

Компания Samsung совместно с американским мобильным оператором AT and T анонсировала Android-планшет Galaxy View 2.

Дисплей

Размер экрана, по сравнению с первой моделью, производитель уменьшил с 18,4 дюймов до все ещё огромных 17,3 дюймов. Разрешение дисплея составляет Full HD.

Аппаратная основа

Производительность Galaxy View 2 обеспечивает процессор Exynos 7884 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенной памяти – 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 400 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 12 000 мАч.

Прочее

Также стоит отметить, что планшет поставляется с 5-мегапиксельной камерой, поддержкой Dolby Atmos, модемом LTE и портом USB-C. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo.

Доступность, цена

Продажи Samsung Galaxy View 2 стартуют с 26 апреля. Планшет будет доступен лишь через оператора AT and T. Стоимость Galaxy View 2 составляет $740. Также купить планшет можно в рассрочку на 20 месяцев, выплачивая ежемесячно по $37.