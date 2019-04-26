Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740

Компания Samsung совместно с американским мобильным оператором AT and T анонсировала Android-планшет Galaxy View 2.

Samsung Galaxy View 2

Дисплей

Размер экрана, по сравнению с первой моделью, производитель уменьшил с 18,4 дюймов до все ещё огромных 17,3 дюймов. Разрешение дисплея составляет Full HD.

Аппаратная основа

Производительность Galaxy View 2 обеспечивает процессор Exynos 7884 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем встроенной памяти – 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 400 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 12 000 мАч.

Прочее

Также стоит отметить, что планшет поставляется с 5-мегапиксельной камерой, поддержкой Dolby Atmos, модемом LTE и портом USB-C. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo.

Доступность, цена

Продажи Samsung Galaxy View 2 стартуют с 26 апреля. Планшет будет доступен лишь через оператора AT and T. Стоимость Galaxy View 2 составляет $740. Также купить планшет можно в рассрочку на 20 месяцев, выплачивая ежемесячно по $37.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверыСмартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использованияSamsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования
ASUS уходит с рынка планшетовASUS уходит с рынка планшетов
Все устройства, которые получат EMUI 9.1Все устройства, которые получат EMUI 9.1
Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5GУолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Honor View 20 против iPhone X: тест на скоростьHonor View 20 против iPhone X: тест на скорость
Samsung запустит собственную криптовалютуSamsung запустит собственную криптовалюту
iFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy FoldiFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камеройXiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Y3 с 32-Мп селфи-камерой
Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и SamsungБудущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung
Samsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфонаSamsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфона
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймовSamsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймов
Nokia 9 PureView разблокируется чужими отпечатками пальцевNokia 9 PureView разблокируется чужими отпечатками пальцев
Apple обошла Samsung по продажам смартфонов в СШАApple обошла Samsung по продажам смартфонов в США
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в СШАApple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Последние новости
Подгружаем последние новости