Как стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалилась

Недавно компания Intel отказалась от своих планов по выпуску и продаже 5G-модемов для смартфонов после того, как её основной клиент, Apple , 16 апреля объявил, что вновь начнёт использовать модемы Qualcomm . В прошлом Apple уже использовала модемы этой компании, но перешла на продукцию Intel исключительно в связи с судебными спорами с Qualcomm по поводу патентов и высоких лицензионных сборов. Тем не менее, достижения Intel в области 5G значительно уступают конкуренту, а Apple не желает терять время и отставать от Android-производителей из-за неготовности своего партнёра к освоению новой технологии.

Несмотря на продолжительные судебные процессы с Qualcomm , Apple возвращается к старому партнёру для заказа 5G-модемов для будущего поколения iPhone

Qualcomm уже выпустила свои первые 5G-модемы, в то время как Intel планировала приступить к производству первых экземпляров только в 2020 году, что при сохранении партнёрства Intel и Apple могло привести к появлению iPhone 5G примерно через год после появления первых устройств Android с поддержкой нового стандарта связи. Что ещё хуже, аналитики компаний UBS и Cowen предупредили, что 2020 год может оказаться достаточно оптимистичным прогнозом для Intel , который совсем не совпадёт с реальностью.

Intel утверждала, что смогла бы запустить производство 5G-модемов в 2020 году, но Apple не готова ждать так долго

Intel выразила несогласие с прогнозами UBS и Cowen, но решение Apple , которая явно отдаёт приоритет скорейшему выпуску нового iPhone, а не победе в юридических битвах с Qualcomm , указывает на то, что аналитики, вероятно, были не далеки от истины. Ситуацию можно считать уже вторым провалом компании Intel в попытках выйти на рынок мобильных устройств. Давайте посмотрим на прошлые неудачи Intel и то, что они могут означать для ее будущего.

Как Intel потеряла свой шанс на рынке мобильных устройств

Более десяти лет назад Intel заявила, что Apple не сможет продавать достаточно значимые объёмы iPhone, и поэтому отказалась производить процессоры для её первого смартфона. В конечном итоге Apple заказала процессоры у Samsung, прежде чем разработать собственные процессоры A-серии, которые в итоге производились как Samsung, так и TSMC.

Затем Intel пренебрегла стремительным ростом компании ARM, которая лицензировала чипы с низким энергопотреблением для мобильных производителей микросхем, таких как Qualcomm . На самом деле в своё время Intel имела собственную микроархитектуру для процессоров ARM — XScale, но в 2006 году она продала её компании Marvell Technology. Тогда Intel решила, что сможет использовать свои лидирующие позиции на рынках ПК и серверов, где в основном используется архитектура x86 вместо ARM, чтобы продвигать свои процессоры Atom x86 для мобильных устройств.

Руководство Intel надеялось, что их превосходство на рынках ПК и серверов поможет компании продвинуть процессоры Atom x86 на рынок мобильных устройств

К сожалению, процессоры Intel x86 были не такими энергоэффективными, как процессоры ARM, и производители мобильных устройств предпочли время работы от батареи преимуществу с точки зрения производительности. В итоге клиенты обращались к производителям чипов ARM, таким как Qualcomm и Samsung. Вскоре Qualcomm интегрировала модем и графическое ядро в чип ARM в своём семействе процессоров Snapdragon, которые стали экономически выгодным решением класса «всё в одном» для большинства производителей смартфонов. К началу нового десятилетия процессоры ARM использовались в 95 % всех смартфонов в мире, и Qualcomm стала крупнейшим производителем мобильных чипов.

Вместо того, чтобы сдаться, Intel попыталась вернуться на рынок смартфонов, субсидируя производителей оборудования, которые использовали чипы Atom. В течение трёх лет на субсидии было потрачено около 10 миллиардов долларов, чтобы занять не более 1 % рынка. Когда Intel сократила субсидии, OEM-производители, как и ожидалось, вернулись на чипы ARM.

В середине 2016 года Intel окончательно прекратила выпуск SoC Atom для смартфонов. В том же году компания начала поставки модемов 4G для Apple , которая распределяла заказы между Intel и Qualcomm . Тем не менее, модемы Intel были заметно медленнее, чем Qualcomm , что заставило Apple ограничить скорость последних, чтобы устранить различия между собственными телефонами.

Поэтому неудивительно, что при уже наметившимся отставании, Intel проиграла и в гонке 5G. Компания явно не смогла сравниться с опытом Qualcomm в данной области, а постоянные проблемы Intel с недостаточным производством чипов на техническом процессе 14 нм, который используют в том числе её собственные модемы, только усугубили проблему.

Что означает этот провал для Intel?

Решение Apple отказаться от сотрудничества с Intel неудивительно, но уверенность Intel в своём пути поднимает вопросы о менеджменте компании.

С другой стороны, решение Apple может помочь Intel улучшить ситуацию с дефицитом 14-нм чипов. Также потеря Apple как клиента на будущие 5G-модемы компании не должна заметно повлиять на её доходы, ориентированные прежде всего на рынок ПК (52 % от доходов Intel в 2018 году), тем более, что производство ещё даже не началось. Это также может сократить расходы на исследования и разработку, которые расходовали почти пятую часть от доходов Intel в прошлом году, и позволит Intel потратить больше денег на перспективные технологии, где борьба для компании ещё не проиграна, например, такие как автомобили с автопилотом.

Что интересно, судя по всему, акционеры и рынок думают в том же направлении, учитывая, что решение о прекращении поставок 5G-модемов вызвало незначительный рост акций Intel , вместо, казалось бы, ожидаемого падения, так как аналитики считают, что это позволит компании сократить ненужные издержки, понижающие её чистую прибыльность.

Intel верит в будущее «?Интернета вещей» и не планирует полностью отказываться от производства 4G и 5G-модемов

Intel не полностью отказывается от разработки и поставки модемов. Компания по-прежнему планирует выпускать 4G и 5G-чипы для ПК и устройств с поддержкой концепции «Интернета вещей». Тем не менее, потеря заказов Apple стала второй неудачей компании, когда ей не удалось закрепиться на огромном рынке смартфонов. Будем надеяться, что Intel усвоила урок и сосредоточит больше усилий на инновациях, не делая ставку на своё превосходство конкурентов по умолчанию, как это было с Atom.



