Свежее видео Redmi Y3 подтверждает батарею ёмкостью 4000 мА·ч и градиентный дизайн

Redmi, принадлежащая Xiaomi, собирается вскоре обновить свою серию Y, ориентированную на любителей автопортретов, моделью Redmi Y3, которая будет представлена в Индии 24 апреля. В течение предыдущих недель мы узнавали некоторые подробности в виде слухов и сообщений непосредственно от производителя.

Redmi India выпустила несколько публикаций, в одной из которых представила рекламный ролик будущего аппарата. Благодаря предыдущим сообщениям стало официально известно, что Redmi Y3 будет оснащён 32-мегапиксельной камерой и дисплеем с каплевидным вырезом. Теперь же акцент сделан на значительное увеличение ёмкости батареи по сравнению с Redmi Y2: новый аппарат получит аккумулятор на 4000 мА·ч против 3080 мА·ч у предыдущей модели. Также на странице Amazon.in было подтверждено, что аппарат будет иметь защиту от брызг.

18 апреля 2019 г.