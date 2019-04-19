Свежее видео Redmi Y3 подтверждает батарею ёмкостью 4000 мА·ч и градиентный дизайн

Свежее видео Redmi Y3 подтверждает батарею ёмкостью 4000 мА·ч и градиентный дизайн

Redmi, принадлежащая Xiaomi, собирается вскоре обновить свою серию Y, ориентированную на любителей автопортретов, моделью Redmi Y3, которая будет представлена в Индии 24 апреля. В течение предыдущих недель мы узнавали некоторые подробности в виде слухов и сообщений непосредственно от производителя.

Redmi India выпустила несколько публикаций, в одной из которых представила рекламный ролик будущего аппарата. Благодаря предыдущим сообщениям стало официально известно, что Redmi Y3 будет оснащён 32-мегапиксельной камерой и дисплеем с каплевидным вырезом. Теперь же акцент сделан на значительное увеличение ёмкости батареи по сравнению с Redmi Y2: новый аппарат получит аккумулятор на 4000 мА·ч против 3080 мА·ч у предыдущей модели. Также на странице Amazon.in было подтверждено, что аппарат будет иметь защиту от брызг.

Y should your phone's battery last just a day? The power of 4000mAh arriving on 24-04-2019. #32MPSuperSelfie
RT if you're excited! pic.twitter.com/7WH3SZpEuP

— Redmi India (@RedmiIndia) 18 апреля 2019 г.

Согласно предыдущим сообщениям и слухам, тыльная камера будет двойной, рядом с ней разместится дактилоскопический сканер, будет применяться однокристальная Qualcomm Snapdragon 632 и поддерживаться Wi-Fi 802.11b/g/n. Новинка выйдет на рынок с операционной системой Android 9.0 Pie, а цена при этом составит не более $200.

Свежее видео Redmi Y3 подтверждает батарею ёмкостью 4000 мА·ч и градиентный дизайн

Предыдущая модель Redmi Y2 была наделена 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 1440 ? 720 точек и двойной основной камерой с датчиками на 12 млн и 5 млн пикселей. Видимо, оба параметра как минимум не будут хуже.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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