Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold порой выходит из строя всего через день–два после начала использования. Об этом сообщили несколько экспертов, которым компания предоставила Galaxy Fold для публикации обзора.

В частности, Марк Гурман (Mark Gurman), пишущий статьи для Bloomberg, рассказал, что полученный им для написания обзора Galaxy Fold полностью сломался всего через пару дней, отметив вместе с тем, что он случайно снял защитную пленку с экрана.

Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

С такой же проблемой столкнулся технический обозреватель YouTube Маркес Браунли (Marques Brownlee), тоже убравший защитную плёнку. Кстати, представитель Samsung предупредил в среду о том, что это делать нельзя. Впрочем, у предоставленного южнокорейской компанией ресурсу CNBC аппарата плёнку не снимали, но он тоже сломался через два дня.

Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

При открытии смартфона на левой стороне гибкого дисплея теперь наблюдается постоянное мигание.

Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

В свою очередь, ответственный редактор ресурса The Verge Дитер Бон (Dieter Bohn) сообщил, что у его смартфона дефектный шарнир с «небольшой выпуклостью», которая приводит к незначительному искажению изображения на экране.

Samsung начала принимать предварительные заказы на смартфон Galaxy Fold в минувшие выходные, хотя это длилось недолго. По всей видимости, поставки новинки ограничены небольшим объёмом, по крайней мере, до старта продаж, намеченного на 26 апреля.

Samsung пока никак не прокомментировала появившиеся сообщения о поломках Galaxy Fold.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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