Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета

Средяя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет $0,51. Это делает нашу страну четвертой по дешевизне мобильного интернета – после Индии, Кыргызстана и Казахстана. Такие данные обнародовал провайдер Cable.co.uk, который анализирует доступность интернета 230 странах мира. , пишут AIN.UA

Ресурс HowMuch составил лаконичную визуализацию полученных данных. Зеленым отмечены страны с самым дешевым интернетом, а красным – с самым дорогим. К слову, рекордсменом по дороговизне мобильного интернета стало африканское государство Зимбабве – 1 ГБ мобильных данных обойдется там в $75,2.

Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета

Если смотреть на карту Европы, украинские тарифы на мобильный интернет выглядят более чем привлекательно. Например, в соседней Белоруссии стоимость гигабайта мобильных данных в 4,5 раза выше, а в Германии – в 13,5 раз.

Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета

Дешевле мобильный интернет только в трех азиатских странах. Так украинский гигабайт обойдется в два раза дороже индийского, где его стоимость составляет всего $0,26.

Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета

Для выведения стоимости гигабайта интернета, аналитики собрали информацию о более чем 6000 тарифных планов со всего мира. Сбор данных происходил с октября по ноябрь 2018 года.

Напомним, в 2017 году в аналогичном рейтинге Украина занимала 2 место по дешевизне интернета. Но в данном исследовании речь идет нео мобильном а о широкополосном доступе.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?
Игры в новом формате: Sharp создаёт гибкий смартфон для геймеровИгры в новом формате: Sharp создаёт гибкий смартфон для геймеров
Honor View 20 против Huawei Mate 20 Pro: тест на скоростьHonor View 20 против Huawei Mate 20 Pro: тест на скорость
ASUS готовит двухсторонние слайдеры с поддержкой 5GASUS готовит двухсторонние слайдеры с поддержкой 5G
Китайские студенты «нагрели» Apple почти на $1 млн с помощью контрафактных iPhoneКитайские студенты «нагрели» Apple почти на $1 млн с помощью контрафактных iPhone
Блок рекламы


Похожие новости
Sony откажется от мобильного подразделенияSony откажется от мобильного подразделения
Black Shark 2 станет самым мощным смартфоном в миреBlack Shark 2 станет самым мощным смартфоном в мире
AnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраляAnTuTu назвал 10 самых быстрых смартфонов в мире по итогам февраля
В 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардовВ 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардов
Разработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном E Ink и модулем 4GРазработчики называют E-Pad первым в мире планшетом с экраном E Ink и модулем 4G
KatIM R01 – самый защищенный смартфон в миреKatIM R01 – самый защищенный смартфон в мире
Motorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в миреMotorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в мире
Во всём мире используется более 900 миллионов iPhoneВо всём мире используется более 900 миллионов iPhone
iPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятыеiPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятые
Samsung представит гибкий смартфон 20 февраля вместе с Galaxy S10Samsung представит гибкий смартфон 20 февраля вместе с Galaxy S10
Последние новости
Подгружаем последние новости