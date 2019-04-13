Украина на 4 месте в мире по дешевизне мобильного интернета

Средяя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет $0,51. Это делает нашу страну четвертой по дешевизне мобильного интернета – после Индии, Кыргызстана и Казахстана. Такие данные обнародовал провайдер Cable.co.uk, который анализирует доступность интернета 230 странах мира. , пишут AIN.UA

Ресурс HowMuch составил лаконичную визуализацию полученных данных. Зеленым отмечены страны с самым дешевым интернетом, а красным – с самым дорогим. К слову, рекордсменом по дороговизне мобильного интернета стало африканское государство Зимбабве – 1 ГБ мобильных данных обойдется там в $75,2.

Если смотреть на карту Европы, украинские тарифы на мобильный интернет выглядят более чем привлекательно. Например, в соседней Белоруссии стоимость гигабайта мобильных данных в 4,5 раза выше, а в Германии – в 13,5 раз.

Дешевле мобильный интернет только в трех азиатских странах. Так украинский гигабайт обойдется в два раза дороже индийского, где его стоимость составляет всего $0,26.

Для выведения стоимости гигабайта интернета, аналитики собрали информацию о более чем 6000 тарифных планов со всего мира. Сбор данных происходил с октября по ноябрь 2018 года.

Напомним, в 2017 году в аналогичном рейтинге Украина занимала 2 место по дешевизне интернета. Но в данном исследовании речь идет нео мобильном а о широкополосном доступе.