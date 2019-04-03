Мобильные операторы впервые заработали на интернете больше, чем на голосовых услугах за год
В 2018 году украинские операторы впервые заработали на интернет-услугах больше, чем голосовых. Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, сообщает Liga.net, пишут
За 2018 год мобильные операторы получили 16 млрд грн за предоставление доступа к интернету и 14,7 млрд грн — за голосовые услуги. Для сравнение, в 2017 году распределение составляло 10 млрд грн и 16 млрд грн соответственно.
Среди других показателей украинского телеком-рынка в 2018 году:
- Операторы продолжают увеличивать доход с одной сим-карты. В 2018 году средняя месячная плата составила 54 грн (год назад — 46,7 грн).
- Абоненты все больше переходят в мессенджеры — в том числе для звонков. Голосовой трафик операторов в 2018 году уменьшился на 22% — украинцы выговорили на 50 млн минут меньше.
- Почти 90% абонентов получают интернет-услуги на скорости более 10 Мбит/сек. По крайней мере, так заявляют операторы.
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