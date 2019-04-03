Мобильные операторы впервые заработали на интернете больше, чем на голосовых услугах за год

В 2018 году украинские операторы впервые заработали на интернет-услугах больше, чем голосовых. Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, сообщает Liga.net, пишут AIN.UA

За 2018 год мобильные операторы получили 16 млрд грн за предоставление доступа к интернету и 14,7 млрд грн — за голосовые услуги. Для сравнение, в 2017 году распределение составляло 10 млрд грн и 16 млрд грн соответственно.

Среди других показателей украинского телеком-рынка в 2018 году: