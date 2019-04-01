Xiaomi Mi 9 получил обновление MIUI 10

30 марта Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI V10.2.16.0.PFACNXM для Xiaomi Mi 9. Основное внимание производитель уделил оптимизации экрана под каплевидный вырез в верхней части дисплея.

Xiaomi Mi 9

Журнал обновлений показывает, что при активации новой функции, область в районе выреза станет динамичной. Таким образом, форма выреза будет меняться на различные узоры. Как будет работать новая функция пока неизвестно, однако новую функцию пользователь сможет включать и выключать по желанию.

Помимо этого, MIUI V10.2.16.0.PFACNXM приносит с собой исправление некоторых ошибок, влияющих на безопасность и стабильность системы. Также исправлена ошибка, из-за которой продолжительность звонка перекрывается значком уведомления во время разговора.


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